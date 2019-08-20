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Минобороны раскрыло сроки и масштабы стратегических учений «Центр-2019»

Наталья Вальханская
00:00 20.08.2019
К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска ЦВО, Каспийской флотилии ЮВО, часть сил ВВО, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС.
Минобороны раскрыло сроки и масштабы стратегических учений «Центр-2019»
© Фото: Минобороны России

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» будет проведено в период с 16 по 21 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2019 год, сообщили в Минобороны России.

Маневры пройдут под руководством  начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

«Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» является завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил РФ в текущем году, в ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении», - заявили в ведомстве.

Основными целями учения являются - проверка уровня подготовленности органов военного управления Центрального военного округа, командного состава воинских контингентов к управлению межвидовой группировкой войск (сил), получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами), повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, демонстрация готовности ВС России и государств Центрально-Азиатского региона к защите национальных интересов.

Отмечается, что учения «Центр-2019» пройдут в два этапа, в ходе первого из которых, органы военного управления,  в условиях созданной для учения условной военно-политической обстановки, отработают вопросы управления войсками в ходе борьбы с международным терроризмом, отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления подразделениями группировок войск (сил) при нанесении массированного огневого удара и ведения наступательных действий по разгрому условного противника.

«Основные действия войск (сил) пройдут на шести общевойсковых полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский и полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево на территории Российской Федерации», - добавили в Минобороны.

На полигонах государств - партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

В акватории Каспийского моря будут отработаны действия группировки сил Каспийской флотилии в ходе содействия сухопутным войскам на приморском направлении, обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

«К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил», - рассказали в российском оборонном ведомстве.

Для отработки совместных действий на учение привлекаются воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Всего к проведению стратегического командно-штабного учения планируется привлечь около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения», - отметили в Минобороны.

В том числе в практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части Российской Федерации будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации - до 10700, иностранных государств - до 2250 человек), танков - до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров - до 450, артиллерийских систем и РСЗО - до 200.

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