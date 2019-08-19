Россия и Пакистан обсудили военное сотрудничество
Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области.
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Второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина состоялось в Москве 19 августа.
Делегацию Исламской Республики Пакистан возглавлял первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант (в отставке) Икрам Ул-Хак.
«Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества», - сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве также подчеркнули, что встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.