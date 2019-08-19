Отряд кораблей СФ вернулся домой из многомесячного похода: кадры встречи моряков

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в главную базу флота – Североморск после выполнения поставленных задач в дальней океанской зоне.

Помимо кругосветного плавания головной фрегат вместе с многофункциональным судном тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательным буксиром «Николай Чикер» приняли участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в межфлотском учении «Океанский щит – 2019».

Североморцы провели вдали от пункта постоянного базирования 175 суток. Их дальний поход начался с 26 февраля. За это время они прошли свыше 40 тысяч морских миль, совершили заходы в порты семи стран: Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго, Кабо-Верде. Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в праздновании 70-летия военно-морских сил Народной освободительной армии Китая в Циндао, представляя на празднике ВМФ России. Отряд побывал в четырёх океанах, дважды пересёк экватор, прошёл Суэцким и Панамским каналами.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, поздравляя экипажи кораблей и судов с прибытием в родную базу: «кругосветное плавание стало отличной морской практикой и жизненной школой для североморцев, а также хорошей проверкой для новой российской морской техники»: фрегат «Адмирал Горшков» и транспорт «Эльбрус» впервые приняли участие в столь дальнем походе.

По традиции, заложенной на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны, командиру фрегата и капитанам судов обеспечнеия были вручены жареные поросята.