Минобороны: работа с информационным пространством позволит защитить страну от внешних угроз

Информационная безопасность является одним из приоритетных направлений работы российского военного ведомства. Об этом на заседании Совета военного технополиса «Эра» заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

«У нас появилось новое пространство, в котором мы живем. Раньше была вода и суша, потом воздух добавился, космос. А теперь добавилось так называемое информационное пространство. Возможно, оно не имеет таких четких параметров, но совершенно очевидно, что в нем проходит большая часть нашей жизни», - сказал Цаликов.

Члены Совета также рассмотрели перспективный план работы «Эры» на ближайшие 5 лет.

Военный технополис возвели в Анапе по поручению президента в кратчайшие сроки. Задача площадки - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. К работе активно привлекают бойцов армейских научных рот и талантливую молодежь. Некоторые разработки «Эры» недавно представили на форуме Армия-2019.