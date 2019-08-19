Посадка Су-25СМ3 на грунтовую полосу в Ростовской области: уникальные кадры
Летчики штурмовой авиации ЮВО выполнили посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Экипажи истребителей Су-25СМ3 Южного военного округа, выполнили учебно-тренировочные полеты.
В рамках учений летчики успешно совершили посадку на грунтовый аэродром вблизи федеральной трассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. После этого пилоты отработали взлет и сбросили авиабомбы на позиции условного противника на полигонах Краснодарского края и Крыма.
Кроме того, охранники грунтовой полосы, а также спецназовцы во время посадок самолетов отбили нападение диверсантов и защитили аэродром.
Акцент был сделан на работу в сложных погодных условиях, а также на отработку посадки истребителей при отсутствии аэродромной сети.