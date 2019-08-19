Военный технополис «Эра» обрел стратегию развития
Стратегию развития технополиса утвердил Совет инновационной площадки.
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Стратегию развития технополиса «Эра» утвердил Совет инновационной площадки, второе заседание которого провел вице-премьер Юрий Борисов.
«В короткий срок технополис стал ведущей площадкой для взаимодействия потребителей и разработчиков вооружения, военной и специальной техники и продукции двойного назначения», - сказал Борисов.
Члены Совета рассмотрели перспективный план работы «Эры» на ближайшие пять лет.
Военный технополис возвели в Анапе по поручению президента России в кратчайшие сроки. Задача площадки - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере.
К работе активно привлекаются бойцы армейских научных рот и талантливая молодежь.