Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса

Буксирное судно «Алтай» и гидрографическое судно «Горизонт» направились в район архипелага Новая Земля, чтобы подтвердить существование новых островов и других географических объектов, замеченных ранее из космоса. Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, в пресс-службе Северного флота.

В настоящее время оба судна находятся в Карском море. Экипаж «Горизонта» занимается гидрологическими исследованиями в районе острова Белый. Судно вошло в Карское море несколько дней назад через пролив Карские ворота.

«Алтай» вышел в экспедицию 15 августа из главной базы флота в городе Североморске в сторону островов архипелага Земля Франца-Иосифа. На борту находятся гидрографы, спасатели, представители Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика». Экспедиция продлится больше месяца. В течение этого времени ученые будут вести исследования.

Маршрут частично повторит путь первопроходцев. Команда пройдет по пути экспедиции Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.

В настоящее время «Алтай» уже перешел пролив Маточкин Шар, разделяющий острова Южный и Северный архипелага Новая Земля. В понедельник специалисты высадятся на острове Пахтусова чтобы найти следы первых экспедиций.