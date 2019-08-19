Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса

Андрей Аркадьев
10:29 19.08.2019
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике, планируется подтвердить открытие новых островов в районе архипелага Новая Земля.
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
© Фото: Минобороны России

Буксирное судно «Алтай» и гидрографическое судно «Горизонт» направились в район архипелага Новая Земля, чтобы подтвердить существование новых островов и других географических объектов, замеченных ранее из космоса. Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, в пресс-службе Северного флота.

В настоящее время оба судна находятся в Карском море. Экипаж «Горизонта» занимается гидрологическими исследованиями в районе острова Белый. Судно вошло в Карское море несколько дней назад через пролив Карские ворота.

«Алтай» вышел в экспедицию 15 августа из главной базы флота в городе Североморске в сторону островов архипелага Земля Франца-Иосифа. На борту находятся гидрографы, спасатели, представители Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика». Экспедиция продлится больше месяца. В течение этого времени ученые будут вести исследования.

Маршрут частично повторит путь первопроходцев. Команда пройдет по пути экспедиции Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.

В настоящее время «Алтай» уже перешел пролив Маточкин Шар, разделяющий острова Южный и Северный архипелага Новая Земля. В понедельник специалисты высадятся на острове Пахтусова чтобы найти следы первых экспедиций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.08.2019, 10:29
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
Дата19.08.2019, 02:15
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.08.2019, 10:18
Шойгу сообщил о восстановлении в России возможностей стратегической и дальней авиации
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:28 В стране и мире
Видео
Как борются с паводком в Хабаровске: кадры откачки воды из жилых районов
09:56 В стране и мире
Видео
Советы эксперта: как не отравиться грибами
09:26 В стране и мире
Видео
Спасшая пассажиров в Нижнеангарске стюардесса рассказала, что будет приставлена к награде
08:59 В стране и мире
Видео
Красноярские экстремалы прыгнули с башенного крана на стройке: видео
08:04 В стране и мире
Видео
Ж/д вокзал в Донецке принял первый поезд спустя пять лет
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений
Видео
Пассажирский Boeing чуть не разломился пополам во время посадки
Видео
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
«Иди отсюда»: Трамп попал в неловкую ситуацию во время выступления
Вместо лекарств: назван продукт для снижения повышенного давления
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.