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Военные РФ блокировали «террористов» на авиабазе в Киргизии: кадры учений

Василиса Морозова
00:55 19.08.2019
На авиабазе Кант сотрудники военной полиции Вооруженных сил России осуществили задержание условных вооруженных диверсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории объединенной российской военной базы Кант в Киргизии прошли учения по противодействию терроризму.

Согласно легенде, две группы условных «врагов» попытались захватить административные здания авиабазы. «Террористы» одновременно двумя группами совершили нападение на контрольно-пропускные пункты военного городка. По сигналу тревоги дежурные силы выдвинулись на КПП, где провели блокирование группы условного противника, перекрыв подступы на территорию авиабазы.

Совместно с подразделениями антитеррора авиабазы сотрудники военной полиции осуществили задержание условных вооруженных диверсантов. Все находящиеся на боевом дежурстве подразделения справились с выполнением всех требований и нормативов.

При проведении учений было задействовано девять единиц военной техники, в частности два БТР-82, а также свыше 60 военнослужащих. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы различные имитационные средства.

Кроме того, в рамках учений были отработаны вопросы эвакуации раненых военнослужащих с поля боя.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На ее вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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