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Фееричные выступления и шоу дронов: каким запомнится закрытие АрМИ-2019

Антон Талпа
09:46 18.08.2019
Всего в рамках АрМИ-2019 состоялся 31 конкурс. Соревнования проходили на территории десяти стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия АрМИ-2019. Традиционно в день завершения юбилейных, Пятых Армейских международных игр состоялся праздничный концерт.

Закрытие АрМИ стало ярким праздником. На одной сцене смешались десятки разных культур. А в зале присутствовал весь высший состав руководства Минобороны России, в том числе и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. В рамках церемонии он вручил триумфаторам соревнований - команде Российской Федерации - Кубок Армейских международных игр 2019 года.

АрМИ-2019 отличились множеством рекордов. Команда российских танкистов установила в финале «Танкового биатлона» рекорд скорости - разогналась до 84 километров в час.

«Когда не было стрельбы, была возможность разогнать. Воспользовался моментом. Просто не отпуская газа ехал», - рассказал механик-водитель российского экипажа Иван Осеев.

Впервые на Играх танками управляли женщины. И что примечательно, делали они это красиво: без прически и макияжа в танк не садились.

«С маникюром, макияжем, красивые, нарядные», - поделилась участница АрМИ-2019, старший лейтенант Марина Пушкарева.

Как подчеркнул в своей речи на закрытии юбилейных, Пятых Армейских международных игр Сергей Шойгу, с каждым годом число участников конкурса увеличивается.

«Пять лет назад, когда мы начинали все это, у нас не было сомнений, что такие Игры нужны. Но мы не думали, что они приобретут столь широкий масштаб. И сегодня в десяти странах проходят АрМИ. Тридцать девять стран направили свои команды. Чем больше участников таких состязаний, тем крепче мир», - подчеркнул министр обороны РФ.

В завершение торжественной церемонии над парком «Патриот» поднялись дроны. Десятки беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали гостям церемонии различные фигуры, среди которых российский триколор и логотип АрМИ-2019. А после небо озарили залпы салютов.

Конечно, церемония закрытия АрМИ-2019 - это своего рода точка. Но если мыслить глобальнее, это скорее многоточие. Ведь после такой популярности, которую набрали Армейские международные игры в последнее время, очевидно, зрителю захочется снова увидеть масштабные события, ну а участникам - еще раз ощутить причастность к ним.

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