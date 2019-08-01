Марш-бросок в китайской пустыне: кадры подготовки к конкурсу АрМИ-2019 «Безопасная среда»

Чуть больше суток остается до старта самых масштабных международных армейских соревнований - АрМИ-2019.

На полигонах десяти стран идут последние приготовления и тренировки к 31 конкурсу Армейских международных игр. Участники проходят акклиматизацию, а также настраивают технику и вооружение. Так, в китайской пустыне Такла-Макан наши военные проходят полосу препятствий в тяжелейших условиях в противогазах в рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2019 «Безопасная среда».

В условиях пустыни, когда температура воздуха достигает +45 градусов, преодолевать марш-броски на время становится чрезвычайно сложной задачей даже для подготовленного организма российских военных.

«Основной сложностью преодоления данной полосы препятствий является то, что влажность воздуха составляет иногда до 3%. Оттого и конкурсантам тяжело дышать даже без противогаза», - рассказал Александр Ваторинов, тренер российской команды конкурса «Безопасная среда».

Официальная церемония открытия Игр состоится уже послезавтра, 3 августа.