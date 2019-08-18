Главный судья АрМИ-2019 рассказал о рекордах Игр

Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за всю историю их проведения. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал главный судья АрМИ-2019, генерал-майор Александр Перязев.

Он сообщил, что Игры посетило более миллиона человек, а клуб болельщиков в подмосковном парке «Патриот» составил около 80 тысяч.

«Прибыли новые команды, новые государства. Были новые конкурсы. К играм готовилось Министерство обороны РФ, организационный комитет. Огромная работа проделана. Представляете, провести одновременно конкурсы на территории 10 государств. Были задействованы более 25 полигонов, развернуто 22 штаба», - рассказал Александр Перязев.

Главный судья АрМИ-2019 добавил, что работа на Играх напоминала единый механизм. Он также отметил, что хорошие впечатления от соревнований остались и у стран-наблюдателей.

«Игры – это общение военных. Это тот формат, где нет никаких подводных камней. Есть соревнование - нужно идти и побеждать, показать себя, продемонстрировать готовность своих вооруженных сил», - заключил Александр Перязев.

В субботу, 17 августа, в подмосковном парке «Патриот» состоялось торжественное закрытие Пятых Армейских международных игр. В общем командном зачете по итогам всех соревнований и конкурсов победительницей стала команда Российской Федерации. Наша сборная получила Кубок Армейских международных игр 2019 года.