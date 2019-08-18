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Финал эпических масштабов: как завершились юбилейные Армейские игры

Наталия Майорова
02:12 18.08.2019
Всего в рамках АрМИ-2019 состоялся 31 конкурс. Соревнования проходили на территории десяти государств.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Красные, зеленые, синие искры салютов раскрасили небо над Алабино в честь завершения Пятых Армейских международных игр. Десятки беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали гостям церемонии различные фигуры, среди которых - российский триколор и логотип АрМИ-2019.

Всего в рамках АрМИ-2019 состоялся 31 конкурс. Соревнования проходили на территории десяти государств: 15 состязаний - в России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране, а также по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. Всего в состязаниях в этом году приняли участие 223 команды из 39 стран.

Состязания запомнятся новыми рекордами: сборная России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» и установила новый рекорд скорости – 84 километра в час. Всего на преодоление трассы на подмосковном полигоне Алабино россиянам потребовался 1 час 33 минуты и 20 секунд.

В конкурсе «Морской десант» команда российских морпехов на полигоне Хмелевка под Калининградом сразу на 22 минуты и 31 секунду улучшила рекорд 2016-го года по времени прохождения этапа «Эстафета».

В командной эстафете конкурса «Мастера автобронетанковой техники» наши водители на КамАЗах в упорной борьбе с китайскими экипажами на 1 минуту и 26 секунд улучшили прошлогоднее достижение.

Родная трасса и боевые машины Type-86А помогли китайской команде в соперничестве с нашими мотострелками установить абсолютный рекорд в индивидуальной гонке конкурса «Суворовский натиск». Команда КНР добралась до финиша за 16 минут и 12 секунд.

По итогам всех конкурсов победителем соревнований в общем командном зачете стала сборная Российской Федерации: именно наши военнослужащие получили Кубок АрМИ-2019. Награду вручал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он поблагодарил все команды за активное участие в состязаниях.

В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в комментарии «Звезде» добавила, что все участники АрМИ-2019 - большие молодцы, даже если речь идет о втором или третьем месте. По ее словам, большая победа состоит уже в том, что так много стран принимают участие в этих состязаниях.

Более миллиона человек посетило конкурсы АрМИ-2019, сообщили в Минобороны РФ. Еще 100 тысяч зрителей ознакомились с историей состязаний и следили за ходом проведения соревнований из зоны болельщиков на территории подмосковного парка «Патриот», причем зона была оборудована впервые. Также на игры были аккредитованы 4,7 тысячи журналистов.

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