«Гордимся ребятами»: Татьяна Шевцова об участниках АрМИ-2019

Все участники Армейских международных игр-2019 - большие молодцы, даже если речь идет о втором или третьем месте. Об этом в комментарии «Звезде» сказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По ее словам, большая победа состоит уже в том, что так много стран принимают участие в АрМИ-2019.

«Состязаются в командном духе, показывают, как они работают в команде - сплочено. Мы нашими ребятами гордимся и гордимся такой организацией, что с каждым годом больше стран к нам приезжают. Это замечательно. Дружба, дружеские связи – наверное, это самое главное», - отметила она.

В подмосковном парке «Патриот» торжественно завершились Пятые Армейские международные игры. После окончания церемонии зрителей ожидало несколько сюрпризов.

В небе над Алабино развернулось шоу дронов. Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали гостям церемонии различные фигуры, в том числе российский триколор и логотип Армейских международных игр. После этого прогремел праздничный салют.

По итогам всех соревнований и конкурсов победителем соревнований в общем командном зачете стала команда Российской Федерации. Она получила Кубок Армейских международных игр 2019 года. Награду вручил министр обороны России Сергей Шойгу.