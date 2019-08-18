Шойгу заявил, что Россия не станет отвечать симметрично, пока США не разместят ракеты в Азии и Европе

Россия не станет давать симметричный ответ, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, которые нарушают ДРСМД. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их (ракеты - прим. ред.) в Азии, в других регионах. Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем», - сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее американский посол в России Джон Хантсман заявил, что США не собираются размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. При этом он напомнил позицию Вашингтона относительно того, что «если системы этого класса оружия и потребуются, то, вероятнее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе».

Напомним, США и СССР заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 8 декабря 1987 года. Первого февраля этого года Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД. Процедура заняла полгода, таким образом, договор утратил силу 2 августа.

В качестве причины выхода из ДРСМД Америка называла отказ России уничтожить ракету 9М729. В Вашингтоне утверждали, что ее дальность якобы превышала установленные ограничения. В Москве неоднократно данные обвинения называли необоснованными. Так, еще в январе текущего года Министерство обороны России провело для всех иностранных военных атташе в Москве, а также для ведущих зарубежных и российских СМИ специальный брифинг, в ходе которого продемонстрировало ракету 9М729, раскрыв ее характеристики. Представители военного атташата при посольстве США и других стран НАТО в последний момент отказались от участия в мероприятии.

В связи с ликвидацией догорова Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, а также поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. Также президент отметил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных ракет.