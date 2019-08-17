Две медали у России: как завершился конкурс «Аварийный район» в Подмосковье

Победой российской команды завершился конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район». Состязания проходили на базе межвидового учебного центра в Сергиевом Посаде Московской области в рамках Армейских международных игр - 2019.

По итогам трех этапов первое место у команды 12-го Главного управления Минобороны РФ. Серебро тоже у России - у команды Росатома. На третьем месте военнослужащие Вьетнама.

В ходе состязаний команды расчищали дорогу бензопилами, тушили пожар, переносили через ров с водой все свое оборудование и через тоннели, завалы, по разрушенным лестницам, спешили на помощь к условным пострадавшим от техногенной катастрофы. А после проводили эвакуацию.

Церемония закрытия Армейских международных игр пройдет уже сегодня, 17 августа. А до нее будет определен победитель самого зрелищного конкурса АрМИ «Танкового биатлона». За золото в первом дивизионе поборются Россия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан.

«Звезда» покажет прямую трансляцию финала конкурса на своем сайте и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в социальных сетях и в эфире нашего телеканала в 16:20.