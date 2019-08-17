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Россия установила новый рекорд в конкурсе «Эльбрусское кольцо»

Лина Давыдова
09:14 17.08.2019
Россия заняла первые места в девяти испытаниях конкурса «Эльбрусское кольцо»
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская команда завоевала золото на соревновании горных подразделений «Эльбрусское кольцо». Наша сборная установила новый рекорд, заняв первые места в девяти из 14 состязаний.

Заключительным испытанием для конкурсантов стал 100-километровый марш-бросок, включавший в себя переправу через горную реку, восхождение на ледник и покорение Эльбруса.

«Эльбрусское кольцо» проходило в Кабардино-Балкарии в городе Терскол с 3 по 16 августа. В нем принимали участие Белоруссия, Вьетнам, Иран, Киргизия, Россия и Узбекистан.

Пятые Армейские международные игры подходят к завершению. сегодня на полигоне Алабино пройдет финальный заезд первого дивизиона в конкурсе «Танковый биатлон». За золото поборются команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

«Звезда» покажет прямую трансляцию финала конкурса на своем сайте и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в социальных сетях и в эфире нашего телеканала в 16:20.

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