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Ракетная стрельба из «Осы»: на Камчатке прошли учения ударной группы ТОФ

Роман Захаров
06:58 17.08.2019
В рамках учения малые противолодочные корабли отработали обнаружение, взятие на сопровождение и уничтожение воздушных целей.
Ракетная стрельба из «Осы»: на Камчатке прошли учения ударной группы ТОФ
© Фото: МО РФ

В субботу, 17 августа, в Авачинском заливе в соответствии с планом боевой подготовки корабельная ударная группа (КУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Разлив» и «Мороз» соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке Российской Федерации провела пуски зенитных ракет по воздушным целям.

В рамках учения по отражению ракетным оружием совместно с зенитной артиллерией атаки средств воздушного нападения условного неприятеля, малые противолодочные корабли в обеспечении высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолетов Ил-38 отработали обнаружение, взятие на сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Для практического применения оружия малые противолодочные корабли МПК-107 и МПК-82 произвели в интересах кораблей КУГ пуск двух ракет-мишеней «Саман». Корабли тактической группы успешно выполнили стрельбу по воздушным мишеням зенитными ракетами комплексами (ЗРК) «Оса». Также малые противолодочные корабли осуществили постановку пассивных помех.

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