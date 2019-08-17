Ракетная стрельба из «Осы»: на Камчатке прошли учения ударной группы ТОФ

В субботу, 17 августа, в Авачинском заливе в соответствии с планом боевой подготовки корабельная ударная группа (КУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Разлив» и «Мороз» соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке Российской Федерации провела пуски зенитных ракет по воздушным целям.

В рамках учения по отражению ракетным оружием совместно с зенитной артиллерией атаки средств воздушного нападения условного неприятеля, малые противолодочные корабли в обеспечении высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолетов Ил-38 отработали обнаружение, взятие на сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Для практического применения оружия малые противолодочные корабли МПК-107 и МПК-82 произвели в интересах кораблей КУГ пуск двух ракет-мишеней «Саман». Корабли тактической группы успешно выполнили стрельбу по воздушным мишеням зенитными ракетами комплексами (ЗРК) «Оса». Также малые противолодочные корабли осуществили постановку пассивных помех.