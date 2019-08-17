«Нервы, эмоции»: сборная РФ по «Танковому биатлону» о прохождении конкурса

Сборная России победила в конкурсе «Танковый биатлон». Российской команде удалось пройти трассу на подмосковном полигоне Алабино за 1 час 33 минуты 20 секунд, установив новый рекорд скорости – 84 километра в час.

По словам Ивана Осеева, который управлял тем самым танком, набравшим невероятную скорость, все произошло на четвертом круге.

«Тогда не было стрельбы, ничего не мешало разогнать. Воспользовался моментом», - вспоминает он.

В свою очередь Константин Вертунов, который открывал гонку, рассказал об ощущениях в момент, когда на старте находились машины сильнейших соперников.

«Не было мандража, мы были в себе уверены, что победим. Без сомнения. Для этого сюда и приехали, чтобы победить», - рассказал он.

Что же касается наводчика, который дважды промахнулся во время конкурса, то, по его словам, все произошло из-за спешки.

«Поторопился. Нервы, нервы, эмоции. Человеческий фактор никто не отменял», - вспоминает он.

Вторым к финишу пришел танк Белоруссии. Он прошел трассу за 1 час 41 минуту 19 секунд. Третьей финишировала команда Казахстана (1 час 45 минут 51 секунда). Сборная Азербайджана завершила гонку четвертой (1 час 53 минуты 44 секунды).

В подмосковном парке «Патриот» торжественно завершились Пятые Армейские международные игры. После окончания церемонии зрителей ожидало несколько сюрпризов.

В небе над Алабино развернулось шоу дронов. Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали гостям церемонии различные фигуры, в том числе российский триколор и логотип Армейских международных игр. После этого прогремел праздничный салют.

По итогам всех соревнований и конкурсов победителем соревнований в общем командном зачете стала команда Российской Федерации. Она получила Кубок Армейских международных игр 2019 года. Награду вручил министр обороны России Сергей Шойгу.