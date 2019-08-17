Небо цветов АрМИ-2019: на церемонии закрытия Игр прогремел салют и прошло шоу дронов
Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали гостям церемонии различные фигуры в ночном небе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В подмосковном парке «Патриот» торжественно завершились Пятые Армейские международные игры. После окончания церемонии зрителей ожидало несколько сюрпризов.
В небе над Алабино развернулось шоу дронов. Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали гостям церемонии различные фигуры, в том числе российский триколор и логотип Армейских международных игр. После этого прогремел праздничный салют.
По итогам всех соревнований и конкурсов победителем соревнований в общем командном зачете стала команда Российской Федерации. Она получила Кубок Армейских международных игр 2019 года. Награду вручил министр обороны России Сергей Шойгу.