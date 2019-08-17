«Его зовут Арми»: Шевцовой подарили щенка бельгийской овчарки в честь завершения АрМИ-2019
Российские кинологи оказались лучшими по итогам конкурса «Верный друг» на АрМИ-2019.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В рамках завершения Армейских международных игр - 2019 заместителю министра обороны РФ Татьяне Шевцовой продемонстрировали возможности собак, которые приняли участие в конкурсе «Верный друг». Он представляет собой кинологическое состязание в виде прохождения трассы с имитацией стрельбы, задержания, досмотра нарушителей и конвоирования.
После чего в честь завершения юбилейных Армейских игр Шевцовой подарили щенка бельгийской овчарки. Военные кинологи дали ему кличку Арми.
Российские кинологи оказались лучшими по итогам конкурса «Верный друг» на АрМИ-2019. После триумфа российская команда получит небольшой отдых, но с 1 сентября начнет подготовку к следующим соревнованиям. РФ на соревнованиях представляли лучшие кинологи страны.