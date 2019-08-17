«Чтобы на планете сохранился мир»: замминистра обороны РФ Картаполов подвел итоги АрМИ-2019

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов подвел итоги подошедших к концу Армейских международных игр - 2019. В интервью «Звезде» военачальник заявил, что победные результаты в конкурсах Игр и в «Танковом биатлоне» в частности из года в год становятся доброй традицией.

«Сегодня пятый, юбилейный год, и я всех поздравляю с этим большим праздником. Безусловно, Игры растут. Становится все больше стран-участниц, становится все больше конкурсов, которые проводятся на территории других государств», - поделился Картаполов.

Он отметил, что, когда АрМИ называют «военными Олимпийскими играми», такое сравнение кажется вполне обоснованным. Генерал-полковник подчеркнул, что пять лет с самого первого конкурса и по сегодняшний день прошли точно не зря.

«Армейские игры - это соревнования, в которых никто никого не убивает, никто никого не ранит. Хотя здесь задействована боевая техника, она стреляет, ракеты летят, снаряды летят и взрываются. Но все это для того, чтобы потом никто не умер, чтобы на планете сохранился мир. И это самое главное», - подытожил Картаполов.

Ранее команда из России одержала триумфальную победу в конкурсе «Танковый биатлон», проводимом в рамках АрМИ-2019, установив при этом новый рекорд скорости при прохождении трассы. Россияне завершили гонку за 1 час 33 минуты 20 секунд. Вторыми пришли к финишу танкисты из Белоруссии, третьими - из Казахстана, четвертыми - из Азербайджана.