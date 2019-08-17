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Россия победила в конкурсе «Танковый биатлон»

Лина Давыдова
18:09 17.08.2019
Россияне установили новый рекорд скорости, разогнав боевую машину до 84 километров в час.
Россия победила в конкурсе «Танковый биатлон»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Россияне первыми финишировали в конкурсе «Танковый биатлон». Наша команда прошла трассу на подмосковном полигоне Алабино за 1 час 33 минуты 20 секунд и установила новый рекорд скорости - 84 километра в час.

Вторым к финишу пришел танк Белоруссии. Он прошел трассу за 1 час 41 минуту 19 секунд. Третьей финишировала команда Казахстана (1 час 45 минут 51 секунда). Сборная Азербайджана завершила гонку четвертой (1 час 53 минуты 44 секунды).

Призеры финала «Танкового биатлона» будут награждены на торжественной церемонии закрытия юбилейных, Пятых Армейских международных игр, которая пройдет в подмосковном парке «Патриот» сегодня в 20:00.

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