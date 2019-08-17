Самые быстрые Игры: рекорды АрМИ-2019

Основательная подготовка на домашних полигонах и техническое оснащение позволили командам совершить настоящий рывок на АрМИ-2019. Пятые юбилейные Армейские игры запомнятся большим количеством рекордов.

В полуфинальном заезде «Танкового биатлона» российский экипаж под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Орсеева установил новый рекорд скорости - 82 километра в час.

А в конкурсе «Морской десант» команда российских морпехов на полигоне Хмелевка под Калининградом сразу на 22 минуты и 31 секунду улучшила рекорд 2016-го года по времени прохождения этапа «Эстафета».

В командной эстафете конкурса «Мастера автобронетанковой техники» наши водители на КАМАЗах в упорной борьбе с китайскими экипажами на 1 минуту и 26 секунд улучшили прошлогоднее достижение.

Родная трасса и боевые машины Type-86А помогли китайской команде в соперничестве с нашими мотострелками установить абсолютный рекорд в индивидуальной гонке конкурса «Суворовский натиск». Команда КНР добралась до финиша за 16 минут и 12 секунд.

Пятые Юбилейные Армейские международные игры открылись 3 августа. В рамках АрМИ-2019 был проведен 31 конкурс на территории десяти государств.

Впереди - решающая гонка за первое место в одном из самых популярных конкурсов АрМИ - «Танковом биатлоне». Финал первого дивизиона состоится сегодня на подмосковном полигоне Алабино. За золото поборются команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

«Звезда» покажет прямую трансляцию финала конкурса на своем сайте и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в социальных сетях и в эфире нашего телеканала. Начало в 16:20.