Главный судья АрМИ рассказал о своем любимом конкурсе

Лучшую сборную АрМИ-2019 определит судейская коллегия. Заседание состоится 17 августа в 19:00. Об этом сообщил главный судья АрМИ-2019 Александр Перязев.

Подведение итогов Игр пройдет сразу после финального заезда первого дивизиона «Танкового биатлона», где за победу поборются экипажи России, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана.

«Сегодня состоится финальный заезд первого дивизиона "Танкового биатлона", где сойдутся сильнейшие команды, лучшие танкисты, можно сказать, всего мира - Казахстана, Белоруссии, Азербайджана и России. Будут бороться за звание сильнейшего. Рейтинг команд составляется. Сегодня в 19:00 у нас будет заседание судейской коллегии, где мы подведем итог», - отметил Перязев.

Главный судья АрМИ-2019 также рассказал, за какими конкурсами ему больше всего понравилось наблюдать.

«Мой любимый конкурс, за которым я постоянно наблюдаю, болею, - "«Отличники войсковой разведки". Я в свое время оканчивал разведывательное училище. Он динамичный, сложный, работа требуется на максимальном пределе, нужна хорошая выучка, хорошая подготовка. Днем и ночью выполняют задания разведчики. И он проводится в разных условиях. В этом году были сложные условия пустыни, жары, парни справились, молодцы. Ну и второй конкурс - "Танковый биатлон". В свое время я был начальником штаба танковой дивизии, поэтому всегда наблюдаю за этими мощными машинами, которыми в этом году управляли не только наши парни, но и наши девушки», - сказал Перязев.

Церемония закрытия Пятых Армейских международных игр состоится в подмосковном парке «Патриот» сегодня в 20:00. Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в социальных сетях и в эфире нашего телеканала.