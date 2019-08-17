Масштабные мобилизационные учения прошли на территории 26 регионов РФ
Российские военнослужащие отразили нападение «диверсантов» на военном аэродроме Балтимор.
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В Западном военном округе завершились масштабные мобилизационные учения. Впервые в России они состоялись на территории сразу 26 регионов.
Вместе с подразделениями Минобороны РФ участие в них приняли представители органов государственной власти и местного самоуправления.
В ходе учений под Воронежем развернули 34 штаба, которые взяли под охрану более 600 объектов. На военном аэродроме Балтимор военнослужащие отразили нападение условных диверсантов.