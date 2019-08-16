Военные моряки в Приморье готовятся ко встрече супертайфуна «Кроса»

В Приморском крае из-за тайфуна «Кроса» в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, а также в Татарском проливе и проливе Лаперуза был введен режим повышенной штормовой готовности.

Уточняется, что там дожди сопровождаются сильным ветром, порывы которого достигают до 25 метров в секунду, а, например, на мысах Поворотный и Белкина – до 30 метров в секунду. Более того, в заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров.

В связи с ухудшением погоды на боевых кораблях флота, а также в пунктах базирования были приняты дополнительные меры безопасности и усилена дежурно-вахтенная служба. Также была произведена герметизация кораблей, а имущество закреплено по-штормовому. Были проверены средства борьбы за живучесть. Вместе с тем, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

Оперативная служба флота поддерживает постоянный контакт с дежурными службами края и города.

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана 2-го ранга Николая Воскресенского, в период прохождения тайфуна было скорректировано использование самолетов и вертолетов морской авиации.

«Плановые полеты осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах возвращены в пункты постоянной дислокации», - отметил он.

Уточняется, что ухудшение погоды не окажет существенного влияния на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что силы МЧС Приморья приведены в режим повышенной готовности. Специалисты ожидают, что тайфун 17 августа вызовет интенсивные дожди на большей части территории края.

Супертайфун «Кроса» может усложнить и без того непростую ситуацию в Приморье: уже несколько дней в регионе идут ливни, принесенные супертайфуном «Лекима». По оценкам специалистов выпало около половины месячной нормы осадков. Уже сейчас в некоторых местах уровень воды поднялся более чем на метр.