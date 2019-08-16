ВКС РФ за неделю 19 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков

В течение недели у границ РФ воздушную разведку вели 28 летательных аппаратов. Также российские истребители 19 раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения границы. Соответствующие данные привели в Минобороны РФ.

Вместе с тем отмечается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Кроме того, российские военнослужащие доставили в Сирию более 7,2 тонн медикаментов и продовольствия. Были проведены три гуманитарные акции. В места проживания вернулись более 12,8 тысяч сирийских беженцев.

Что касается боевой подготовки Вооруженных Сил РФ, то, согласно данным российского оборонного ведомства, было проведено более 14,5 тысячи практических мероприятий. В частности, состоялось более 1,8 тысячи занятий по вождению, из которых 48% прошли в ночное время суток. Российские военнослужащие выполнили более 7,6 тысячи прыжков с парашютом.