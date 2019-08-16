Салюков не исключил перевода Узбекистана в первый дивизион конкурса «Танковый биатлон»

В парке «Патриот» наградили лучших танкистов второго дивизиона, которые накануне финишировали в конкурсе «Танковый биатлон». Золото получили дебютанты состязания - военнослужащие из Узбекистана. На втором месте - Вьетнам. Замыкают тройку победителей участники с Кубы, которые стали настоящей сенсацией Игр, так как на АрМИ они приехали впервые.

Всех призеров поздравил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Он рассказал, что вскоре состоится заседание судейской коллегии, которая будет решать вопрос перевода призеров финала второго дивизиона в первый, чтобы уже в будущем году команды смогли побороться за основные награды.

«Будет заседание судейской коллегии в отношении перевода команд, которые заняли призовые места, на будущий год уже в первый дивизион, для того чтобы бороться за основные награды», - отметил Салюков.

А победитель первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон» определится в субботу, 17 августа, в день закрытия Армейских международных игр. В финале участвуют Россия, Казахстан, Азербайджан и Белоруссия.

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