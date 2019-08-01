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Ми-8 выдвинулись из Урала в Красноярск для тушения пожаров

Евгений Аксенов
06:01 01.08.2019
Их экипажам предстоит преодолеть расстояние более 2000 километров, выполнив при этом четыре дозаправки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В район чрезвычайной ситуации в Красноярский край на аэродром «Богучаны» вылетело сразу три вертолета Ми-8 Каменск-Уральской бригады армейской авиации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Экипажам нужно преодолеть 2 тысячи километров с четырьмя дозаправками. Планируем на месте быть 1 августа вечером», - сообщил «Звезде» Андрей Персиянов, заместитель командира вертолетной эскадрильи. 

Отмечается, что ведения тушения на вертолетах имеется специальное водосливное устройство на 2,5 тонн воды. Все пилоты имеют опыт тушения природных пожаров.

Кроме того, ожидается, что сегодня днем в Красноярский край отправится еще один вертолет бригады. Другие несколько экипажей находятся в готовности к вылету.

Напомним, что ранее в регион направились самолеты Ил-76, оборудованные специальным оборудованием для ведения тушения. 

Пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров леса. В связи с этим в четырех регионах России – Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия – ввели режим чрезвычайной ситуации.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Министерства обороны РФ при тушении пожаров. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия и в одном районе Республики Саха-Якутия.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал ликвидировать лесные пожары на территории за три дня.

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