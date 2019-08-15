Российские военные завоевали серебро в конкурсе «Мастер-оружейник» на АрМИ-2019

В Китае на пятых, юбилейных Армейских международных играх определили лучших «мастеров-оружейников». За победу сражались ремонтные взводы из шести стран: России, КНР, Ирана, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Изматывающая жара и тяжелейшие задачи: бойцам необходимо отбуксировать многотонную технику, отремонтировать ее и произвести контрольный выстрел.

Победа в конкурсе досталась команде из Китая. Российские военнослужащие же заняли второе место.

Конкурс «Мастер-оружейник» проводится на китайском вооружении, в котором хозяева знают каждый винтик. Нашим бойцам пришлось практически заново осваивать все - от пистолетов до артиллерийских установок, но результат они показали хороший. В финале конкурса российские бойцы лишь немного уступили Китаю и уверенно взяли серебро.