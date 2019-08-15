Татьяна Шевцова наградила победителей конкурса военных медиков на АрМИ-2019

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова наградила победителей конкурса военных медиков на Международных армейских играх - 2019.

Участники достойно боролись и показали хорошие результаты в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» в Узбекистане. Победители получили свои награды из рук Шевцовой и ее узбекского коллеги генерал-майора Азизбека Икрамова.

По результатам всех дней состязаний на первое место вышла команда Узбекистана, вторыми стали военнослужащие Казахстана, на третью ступень пьедестала поднялись российские военные медики.

«Наши ребята показали замечательный результат, конкурс был очень сложный, нужно было показать хорошую физическую подготовку, хорошие профессиональные навыки», - сказала Шевцова.

Также в ходе визита замминистра провела встречу с участниками сборной России по военно-медицинскому многоборью, ознакомилась с условиями размещения и инфраструктурой горного полигона Фориш.

В 2019 году в военно-медицинской эстафете приняли участие 11 государств: военнослужащие соревновались в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи и выполняли упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, а также проходили единую полосу препятствий.