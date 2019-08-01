Булгаков назвал способ потушить лесные пожары в Сибири

Как минимум четыре военных самолета будут одновременно находиться в воздухе для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Герой РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на совещании представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации.

«Очаги пожаров будут тушиться одновременно 4-5 самолетами. Самолеты будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить», - сказал военачальник.

От также отметил, что для оперативной сменяемости летчиков на каждый самолет прибыло по два экипажа.

Кроме того, генерал армии особо подчеркнул, что пожары не несут угрозы населенным пунктам.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Лесные пожары в России в настоящее время полыхают на площади около трех миллионов гектаров. В четырех регионах в связи с этим – Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха - Якутия – введен режим ЧС.