Евкуров рассказал, откуда были взяты элементы конкурса АрМИ

Все задачи, которые выполняют участники конкурсов АрМИ-2019, соответствуют тому, что необходимо будет делать в условиях реального боя. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он присутствовал на торжественном награждении победителей конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» в Белоруссии.

«Все эти элементы взяты из жизни, они основаны на практике применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных войнах. Обстановка, которая накладывается на любом конкурсе на действия его участников, взята из жизни армии», - подчеркнул генерал.

Евкуров также отметил, что АрМИ привязаны не к системе гражданского спорта, а к жизни вооруженных сил, как к их быту, так и к полевым выходам и учениям и, «не дай бог, к войне».

Юнус-Бек Евкуров совершил рабочую поездку в Белоруссию. На полигоне Брестский он осмотрел образцы стрелкового оружия, которое использовали участники конкурса «Снайперский рубеж», а также побывал в войсковом тире. Евкуров произвел пять точных выстрелов из карабина по пяти мишеням, находившимся на удалении в сто метров. Затем замминистра обороны посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и возложил венок к монументу павшим героям «Ярость».

Ранее в Белоруссии завершились испытания «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». В обоих состязания победу одержали хозяева. Российские военнослужащие взяли серебро.