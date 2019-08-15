Сборная России победила в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» на АрМИ-2019

Российская сборная одержала победу в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» в рамках юбилейных Армейских международных игр - 2019. Главный приз соревнований - Кубок победителей - вручил экипажу заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. Он подчеркнул, что во всем мире нет другого такого подобного конкурса и он по-настоящему уникален.

«Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделений» - отметил замминистра.

Для участия в соревнованиях в Воронежскую область прибыли семь команд и более 100 военнослужащих из России, Китая, Лаоса, Венесуэлы и Египта, а также команды ДОСААФ России и первой в истории АрМИ женской сборной из РФ. Все команды предпочли участие на российской технике.

«Результаты соревнований свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего, развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников», - подчеркнул Булгаков.

На пьедестал почета поднялись капитан Александр Клименков, старший прапорщик Василий Мудров, сержант Артем Емельянов, прапорщик Сергей Телых, старший прапорщик Олег Ефремов, сержант Алексей Лашин вместе с такелажником прапорщиком Сергеем Киселевым.

Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» проходит в Воронежской области с 14 по 15 августа. В составе команд-участников до десяти человек: руководитель делегации страны, капитан команды, имеющий права категории В, водитель автомобиля категории В, два водителя автомобиля категории С, водитель автомобиля категории Е, такелажник, три представителя технического персонала.