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Военнослужащие ЦВО раздали жителям Тулуна 12 тонн хлеба

Тамара Астапенкова
05:00 01.08.2019
Хлеб выпекается на передвижных хлебозаводах, которые были доставлены в город еще в начале июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) продолжают выполнять задачи по ликвидации паводка в Иркутской области. Они пекут хлеб и раздают его жителям подтопленного Тулуна. Только за последние сутки люди, находящиеся в пунктах временного размещения, получили 145 булок. В общей сложности за месяц было роздано 12 тонн хлеба.

Для выпечки военнослужащие используют передвижные механизированные хлебозаводы, состоящие на вооружении подразделений материально-технического обеспечения. Они были переброшены в Тулун еще в начале июля.

Кроме выпечки хлеба, военнослужащие группировки Минобороны России очищают воду от естественных загрязнений, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят вакцинацию местного населения.

Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили шестой участок земляной защитной дамбы на реке Ие. На шестой участок дамбы самосвалами было высыпано около четырех тысяч кубических метров скального грунта. До этого было восстановлено еще пять участков поврежденной дамбы.

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