Российская команда завоевала серебро в конкурсе «Снайперский рубеж» на АрМИ-2019

Снайперский рубеж пройден. В Белоруссии завершились испытания для самых метких стрелков из войск 19 государств в рамках пятых юбилейных Армейских международных игр.

По итогам конкурса у российской команды серебро. На заключительном этапе - снайперском биатлоне - наша сборная до последних метров боролась за победу с хозяевами.

Стрелков проверяют не только на меткость, но и на скорость. Нужно проползти под колючей проволокой, задыхаясь от пыли, а затем отстреляться по ростовым мишеням из пистолета Макарова. После необходимо преодолеть полосу препятствий. И наконец - финишный спурт.

Белорусская сборная празднует победу. А наша команда уверенно опередила в гонке за серебром соперников из Казахстана.