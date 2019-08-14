Российская команда завоевала серебро в конкурсе «Снайперский рубеж» на АрМИ-2019
Сборная России до последнего боролась за победу на заключительном этапе конкурса.
© Фото: ТРК "Звезда"
Снайперский рубеж пройден. В Белоруссии завершились испытания для самых метких стрелков из войск 19 государств в рамках пятых юбилейных Армейских международных игр.
По итогам конкурса у российской команды серебро. На заключительном этапе - снайперском биатлоне - наша сборная до последних метров боролась за победу с хозяевами.
Стрелков проверяют не только на меткость, но и на скорость. Нужно проползти под колючей проволокой, задыхаясь от пыли, а затем отстреляться по ростовым мишеням из пистолета Макарова. После необходимо преодолеть полосу препятствий. И наконец - финишный спурт.
Белорусская сборная празднует победу. А наша команда уверенно опередила в гонке за серебром соперников из Казахстана.