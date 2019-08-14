Боевая стрельба из танков Т-80БВ: лучшие кадры учений морпехов на Камчатке

Военнослужащие отдельного танкового подразделения бригады морской пехоты Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке РФ провели боевую стрельбу на учебно-тренировочном комплексе Радыгино.

Для выполнения плановых упражнений колонна танков Т-80БВ, которые в 2018 году поступили на вооружение береговых войск Тихоокеанского Флота, совершила марш из пункта постоянной дислокации на артиллерийский полигон.

Во время проведения боевых стрельб танковые экипажи отработали задачи по укладке боеприпасов, подготовке и нанесению ударов по движущимся и статичным мишеням, имитировавшим боевую технику условного неприятеля: танки, автомобили с зенитной установкой, а также пулеметные расчеты. Стрельба производилась из танковых пушек, зенитных пулеметов и пулеметов ПКТ по целям на дальности от 600 до 2000 метров.

После того, как боевые упражнения были выполнены, военнослужащие на практике отработали задачи по выходу колонны тяжелой техники из-под ответного удара противника.