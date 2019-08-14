Разведчики маршем преодолели «зараженную» местность на конкурсе «Полярная звезда»: видео

На международном конкурсе «Полярная звезда» для выполнения задания российские разведчики совершили марш-бросок протяженностью 30 километров по незнакомой болотисто-лесистой местности. При этом им необходимо было обязательно пройти пять контрольных точек, на которых они выполняли учебно-боевые задачи.

Для выполнения задания спецназовцы запаслись необходимой экипировкой, снаряжением, оружием и боеприпасами.

После переброски разведчиков вертолетами и десантирования беспарашютным способом, группа по рации провела сеанс связи с командованием и передала боевой сигнал о высадке в контрольном районе.

Одним из сложнейших заданий для десантников стало преодоление «зараженного» участка местности длиной более одного километра в общевойсковом защитном комплекте.

В ходе проведения марш-броска разведчикам приходилось преодолевать водную преграду, оказывать первую медицинскую помощь раненому товарищу и, выйдя в контрольную точку, передавать по рации боевой сигнал о выходе в район разведки.

По условию конкурса, на протяжении всего марш-броска участники должны совершать скрытное передвижение. Также, разведчики не могли двигаться по дорогам общего пользования, заходить в населенные пункты и пользоваться любыми видами транспорта. За нарушение этих правил подразделению начислялось от 10 до 60 штрафных минут. Также штрафное время начислялось за порчу и потерю снаряжения, и пропуск контрольных точек.

Российская команда сумела преодолеть весь маршрут, успешно выполнив все учебно-боевые задачи.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь в период с 3 по 15 августа. Российскую Федерацию на соревнованиях представляют военнослужащие Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.