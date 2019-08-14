Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2019 ТЕГИ

Разведчики маршем преодолели «зараженную» местность на конкурсе «Полярная звезда»: видео

Наталия Майорова
06:00 14.08.2019
Разведчики не могли двигаться по дорогам общего пользования, заходить в населенные пункты и пользоваться любыми видами транспорта.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На международном конкурсе «Полярная звезда» для выполнения задания российские разведчики совершили марш-бросок протяженностью 30 километров по незнакомой болотисто-лесистой местности. При этом им необходимо было обязательно пройти пять контрольных точек, на которых они выполняли учебно-боевые задачи.

Для выполнения задания спецназовцы запаслись необходимой экипировкой, снаряжением, оружием и боеприпасами.

После переброски разведчиков вертолетами и десантирования беспарашютным способом, группа по рации провела сеанс связи с командованием и передала боевой сигнал о высадке в контрольном районе.

Одним из сложнейших заданий для десантников стало преодоление «зараженного» участка местности длиной более одного километра в общевойсковом защитном комплекте.

В ходе проведения марш-броска разведчикам приходилось преодолевать водную преграду, оказывать первую медицинскую помощь раненому товарищу и, выйдя в контрольную точку, передавать по рации боевой сигнал о выходе в район разведки.

По условию конкурса, на протяжении всего марш-броска участники должны совершать скрытное передвижение. Также, разведчики не могли двигаться по дорогам общего пользования, заходить в населенные пункты и пользоваться любыми видами транспорта. За нарушение этих правил подразделению начислялось от 10 до 60 штрафных минут. Также штрафное время начислялось за порчу и потерю снаряжения, и пропуск контрольных точек.

Российская команда сумела преодолеть весь маршрут, успешно выполнив все учебно-боевые задачи.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь в период с 3 по 15 августа. Российскую Федерацию на соревнованиях представляют военнослужащие Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.08.2019, 10:42
Крымский мост побил новый рекорд трафика
Дата13.08.2019, 20:28
Стальной поединок: определены цвета и дивизионы участников финала «Танкового биатлона»
Дата13.08.2019, 16:35
Временно без стартов: пятерых российских штангистов предварительно отстранили от состязаний
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата13.08.2019, 15:30
Раскрыта многовековая тайна царицы Клеопатры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
06:00 Армия
Разведчики маршем преодолели «зараженную» местность на конкурсе «Полярная звезда»: видео
03:29 Армия
Видео
«Мы улучшили результат»: эксперт об успехах военных из РФ в Китае на конкурсе «Мастер-оружейник»
21:21 В стране и мире
Видео
Минус гусеница, плюс дисквалификация: чем запомнился полуфинал «Танкового биатлона»
20:45 В стране и мире
Видео
Лучшие морпехи Армейских игр: как прошла финальная эстафета «Морского десанта»
20:28 Армия
Видео
Стальной поединок: определены цвета и дивизионы участников финала «Танкового биатлона»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
04:58 В стране и мире
СМИ: в России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей
03:53 В стране и мире
Голос народа: Facebook уличили в нелегальной расшифровке аудиосообщений пользователей
02:41 В стране и мире
Видео
Снайпер «Азова»* подорвался на мине в Донбассе
00:24 Спорт
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
00:07 В стране и мире
Поставки самолетов Boeing сократились на 38%
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В США запретили возить в самолетах 15-дюймовые MacBook
Названы продукты для защиты курильщиков от рака
«Монстра снабдили крыльями»: загадочный «петроглиф» вблизи перевала Дятлова обеспокоил исследователя
Редкая мутация: ученые выяснили, какие люди наиболее склонны к раку
Бывшая жена экс-солиста «Отпетых мошенников» рассказала о его долгах
Не отставая от моды: Тарантино «прорекламировал» квартиру в Челябинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.