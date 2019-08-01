Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2019 ТЕГИ

В Минобороны рассказали, с чего начинались Армейские международные игры

Иван Бувальцев
04:24 01.08.2019
«У "Танкового биатлона" было очень много скептиков. Где лыжи и винтовка, а где танк?»
В Минобороны рассказали, с чего начинались Армейские международные игры
© Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ рассказали, как в 2013 году проходила реализация идеи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проводить ежегодные состязания по боевой подготовке.

«По его словам, когда главное управление боевой подготовки приступило к реализации идеи, было очень много скептиков. У всех тогда возникал вопрос "Где лыжи, винтовка и где танк?". Однако, уже в 2013 году наша команда приступила к проведению первого "Танкового биатлона"», - сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ 

Далее, российские ВС пригласили на игры своих партнеров: команду Армении, Белоруссии, Казахстана. То есть было 4 команды на одном полигоне. Так начались армейские международные игры, сообщил он. 

Также, по словам военачальника, площадка «Танкового биатлона» являлась рекламой в мире нашего оружия.  

«Мы продвигали свое вооружение, свои танки Т72Б, чтобы все видели насколько они хороши», - заметил Бувальцев. 

Уже в 2014 году мероприятие посетило 60 тысяч человек. Это были не только это люди, увлекающиеся изучением военной техники и ветераны танковых войск. Такое количество сказало о том, что мероприятие интересно, и опасения скептиков оказались беспочвенными. 

Со временем к конкурсу приспосабливались и полигоны: игры проходили на всей территории России, и инфраструктура площадок проведения разных этапов игр также менялась постоянно. 

За 6 лет число конкурсов увеличилось с одного до 32, а сами игры этого года пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 государств. 

«Танковый биатлон» пройдет на полигоне Алабино в Московской области с 3 по 17 августа. В нем примут участие команды из 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

За всеми этапами «Танкового биатлона» можно будет следить в прямых трансляциях на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении Smart tv.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата01.08.2019, 06:01
Ми-8 выдвинулись из Урала в Красноярск для тушения пожаров
Дата01.08.2019, 01:54
Стало известно имя будущего соперника Поветкина
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 15:11
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
04:24 Армия
мнение
В Минобороны рассказали, с чего начинались Армейские международные игры
03:05 Армия
Видео
Три калибра: кадры пристрелки участников «Танкового биатлона»
13:48 Армия
Видео
Завершилась жеребьевка участников конкурсов АрМИ-2019 « Полевая кухня» и «Страж порядка»
12:57 ОПК
Команда КНР впервые выступит на конкурсе «Морской десант» на БТР-82
12:09 В стране и мире
Видео
Прошла жеребьевка участников конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:08 В стране и мире
В Белом доме раскрыли подробности разговора Путина c Трампом
05:33 Армия
Видео
Булгаков назвал способ потушить лесные пожары в Сибири
05:00 Армия
Видео
Военнослужащие ЦВО раздали жителям Тулуна 12 тонн хлеба
04:09 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ прибыл в Красноярск
02:48 В стране и мире
Рейс Москва-Иркутск экстренно сел в Красноярске из-за лесных пожаров
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Покажу, кто тут папа»: поразивший Илона Маска студент из РФ собрал вторую машину
Письмо смерти: найден способ заразить iPhone с помощью сообщения
Трагедия планетарного масштаба: ученые рассказали о катастрофических последствиях пожаров в Сибири
Видео
Разъяренный слон вдребезги раскрошил стекло в туристическом автомобиле: видео
Экс-солистку группы Serebro заподозрили в плагиате
Видео
«Делят территорию»: у стен Казанского кремля подрались Конь и Зебра
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.