В Минобороны рассказали, с чего начинались Армейские международные игры

В Минобороны РФ рассказали, как в 2013 году проходила реализация идеи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проводить ежегодные состязания по боевой подготовке.

«По его словам, когда главное управление боевой подготовки приступило к реализации идеи, было очень много скептиков. У всех тогда возникал вопрос "Где лыжи, винтовка и где танк?". Однако, уже в 2013 году наша команда приступила к проведению первого "Танкового биатлона"», - сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ

Далее, российские ВС пригласили на игры своих партнеров: команду Армении, Белоруссии, Казахстана. То есть было 4 команды на одном полигоне. Так начались армейские международные игры, сообщил он.

Также, по словам военачальника, площадка «Танкового биатлона» являлась рекламой в мире нашего оружия.

«Мы продвигали свое вооружение, свои танки Т72Б, чтобы все видели насколько они хороши», - заметил Бувальцев.

Уже в 2014 году мероприятие посетило 60 тысяч человек. Это были не только это люди, увлекающиеся изучением военной техники и ветераны танковых войск. Такое количество сказало о том, что мероприятие интересно, и опасения скептиков оказались беспочвенными.

Со временем к конкурсу приспосабливались и полигоны: игры проходили на всей территории России, и инфраструктура площадок проведения разных этапов игр также менялась постоянно.

За 6 лет число конкурсов увеличилось с одного до 32, а сами игры этого года пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 государств.

«Танковый биатлон» пройдет на полигоне Алабино в Московской области с 3 по 17 августа. В нем примут участие команды из 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

За всеми этапами «Танкового биатлона» можно будет следить в прямых трансляциях на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении Smart tv.