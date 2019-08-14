Противостояние «богов войны»: как Россия борется за победу на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России Юрий Зарицкий рассказал о борьбе за первое место в конкурсе «Мастера артиллерийского огня». По его словам, страсти накаляются наравне с температурой в Казахстане.

«Пять команд борются за первое место, и среди них – команда Российской Федерации. И у нас достойные соперники: Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Азербайджан», - заявил Зарицкий.

Замначальника также показал зрителям «Звезды», как он выразился, «чудо артиллерии» - 200-килограммовый миномет, который используется участниками конкурса. В соответствии с правилами, миномет необходимо переместить на огневую позицию, подготовить к стрельбе и выполнить боевую задачу.

По итогам конкурса Россия уступила пальму первенства лишь хозяевам, Казахастану. Зарицкий подчеркнул, что после этого будет проведен разбор работы россиян на конкурсе с целью улучшения показателей.

«Посмотрим, какие моменты были позитивными и удачными для нас, а в чем нас смог превзойти наш соперник. Ну и подумаем, как уже сейчас начать подготовку к следующему году, к следующему этапу», - подытожил замначальника ракетных войск.

Соревнование минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» проходит на полигоне Гвардейский с 7 по 15 августа. В нем примут участие 11 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Сирия и Узбекистан. В составе каждой команды-участницы 21 человек.