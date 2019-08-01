Замминистра обороны РФ прибыл в Красноярск

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыл в Красноярск. Он займется организацией работ по тушению лесных пожаров.

Замминистра возглавил оперативную группу Минобороны по тушению лесных пожаров в Сибири. На месте Булгаков проведет совещание с представителями командования ЦВО, МЧС и местными властями.

Оперативный штаб был создан по указанию министра обороны Сергея Шойгу. Оборонное ведомство создало специальную авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Ранее в Красноярск прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства провел совещание, в ходе которого поручил МЧС и Минобороны скоординировать силы своих группировок для тушения лесных пожаров, охвативших регион.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации действует на четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, а также в одном районе Республики Саха.