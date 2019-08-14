Забытый арсенал: саперы обнаружили полторы тысячи боеприпасов времен Войны в Ленинградской области

Полторы тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного округа в Ленинградской области.

Склад обнаружили возле города Мурино. Именно там в военные годы располагался аэродром, с которого взлетали военные самолеты. Местные жители и раньше находили здесь боеприпасы, однако саперы подключились к делу только сейчас.

Местные власти обратились к ним с просьбой о проведении обследования территории и утилизации снарядов, которые могут быть найдены. Специалисты проведут ликвидацию боеприпасов на специальном полигоне.