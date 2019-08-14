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Забытый арсенал: саперы обнаружили полторы тысячи боеприпасов времен Войны в Ленинградской области

Егор Левин
17:47 14.08.2019
Склад со снарядами обнаружили возле города Мурино, где в годы Войны располагался военный аэродром.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Полторы тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного округа в Ленинградской области.

Склад обнаружили возле города Мурино. Именно там в военные годы располагался аэродром, с которого взлетали военные самолеты. Местные жители и раньше находили здесь боеприпасы, однако саперы подключились к делу только сейчас.

Местные власти обратились к ним с просьбой о проведении обследования территории и утилизации снарядов, которые могут быть найдены. Специалисты проведут ликвидацию боеприпасов на специальном полигоне.

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