Призерам индивидуальной гонки «Танкового биатлона» вручили внедорожники и мотоциклы

В парке «Патриот» прошла церемония награждения призеров Пятых Армейских международных игр, занявших первые места в индивидуальных дисциплинах.

Награды вручили заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, врио командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков и начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков.

Ценные призы получили более 40 военнослужащих из разных стран мира, которые в течение двух недель на конкурсах АрМИ-2019 демонстрировали свое мастерство во владении вооружением и военной техникой, показывали свои лучшие профессиональные навыки. В их числе женские танковые экипажи, которые выступили в первый день Армейских игр.

Во всеармейском этапе женского конкурса «Танковый биатлон» победу одержал экипаж ефрейтора Анны Корчагиной, второе место у экипажа лейтенанта Анастасии Барановой, третье - у сержанта Альбины Трофиловой.

По результатам индивидуальной гонки «Танкового биатлона» во II дивизионе победителем стал экипаж Таджикистана, а второе и третье место заняли танкисты из Узбекистана.

А в I дивизионе два призовых места заняли экипажи России. Золото взял экипаж танка старшины Михаила Жилина, серебро у экипажа старшего сержанта Константина Вертунова, бронза досталась китайскому экипажу под командованием старшего сержанта Вана Цзиньчэна.

Все члены экипажей I дивизиона, занявшие третье место, были награждены мотоциклами, за второе место - автомобилями Lada Granta, а за золото - внедорожниками УАЗ «Патриот».

В ходе торжественной церемонии состоялось также награждение более 40 участников Игр в номинациях «Железный характер», «Сильные духом», «За волю к победе», «Лучший в профессии», «Энергия команды» и «Лучший специалист».

Армейские международные игры АрМИ-2019 проходят уже в пятый раз. Завершатся состязания 17 августа. В этот же день определится победитель I дивизиона конкурса «Танковый биатлон». За первое место поборются Россия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан. Двумя днями ранее, 15 августа, пройдет финал II дивизиона «Танкового биатлона», где будут состязаться сборные Узбекистана, Вьетнама, Уганды и Кубы.

Прямую трансляцию конкурса «Танковый биатлон» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях телеканала и в приложении на Smart TV.