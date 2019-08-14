Переправа раненых: как участники «Военно-медицинской эстафеты» справились с самым сложным этапом конкурса

В Узбекистане на высокогорной учебной базе Фориш прошел второй командный этап «Военно-медицинской эстафеты». Участники соревновались в скорости переправы раненых. Сборная России шла всю дистанцию очень достойно, но заработала шесть минут штрафа. По словам участников состязаний, этот этап стал одним из самых трудных.

Впервые «Военно-медицинская эстафета» проводится не в России, а в Узбекистане. Накануне там состоялась торжественная церемония открытия конкурса, в которой принял участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов. А во вторник, 13 августа, на базе завершился первый этап. Участники эвакуировали условно раненых с поля боя, проводили реанимацию, накладывали швы.

«Военно-медицинская эстафета» - это состязание медицинских сотрудников в индивидуальном мастерстве и командном первенстве, а также на лучшего механика-водителя, которое проводится в рамках Армейских международных игр.