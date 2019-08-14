Главный судья АрМИ-2019 рассказал, как участники конкурса «Дорожный патруль» справлялись с 45-градусной жарой

Главный судья АрМИ-2019 Александр Перязев подвел итоги одиннадцатого дня Армейских международных игр.

Во вторник завершился конкурс «Дорожный патруль». Он проходил на территории Ирана среди команд военных автомобильных инспекций. В конкурсе приняли участие Россия, Армения, Иран и Узбекистан. Первое место заняли хозяева состязаний.

«Первый раз конкурс проводился на территории Ирана. Первое место заняла команда Ирана, второе - России, третье - Узбекистана. Российская и иранская команды набрали одинаковое количество баллов. Победитель определился в командной эстафете. Иранская сборная оказалась впереди на 30 секунд. Конкурс проходил в тяжелых климатических условиях, температура +45 градусов и выше. Российская команда выступала на иранской технике. Наши военные инспекторы показали хорошее мастерство», - отметил Перязев.

Тринадцатого августа стали известны все финалисты конкурса «Танковый биатлон». За победу в I дивизионе поборются Россия, Белоруссия, Азербайджан и Казахстан. Во II дивизионе будут соревноваться Узбекистан, Куба, Уганда и Вьетнам.

«У нас два финала. 15-го числа будет финал II дивизиона. И 17-го числа будет финал I дивизиона. Все зависит от слаженности экипажей», - подчеркнул Перязев.

До завершения АрМИ-2019 осталось четыре дня. Закрытие Армейских международных игр состоится в субботу, 17 августа.

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