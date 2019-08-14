Наваристый суп, печеный хлеб и тающий во рту десерт: Россия заняла первое место в конкурсе «Полевая кухня» на АрМИ-2019

Самый вкусный конкурс АрМИ завершен, и наши повара снова лучшие. Россия заняла первое место в «Полевой кухне», как и на прошлых Играх.

Серебро досталось белорусским кулинарам. Ну а представители Казахстана и Узбекистана заслужили бронзовые медали.

В этот раз судьям было непросто выявить победителей: все повара потрудились на славу. Если буханки, то ровненькие и в меру пропеченные. Если супы, то наваристые. Если десерты, то тающие во рту. А главное, готовили с национальным колоритом: армяне, например, шашлык жарили под аккомпанемент барабанов - говорят, так вкуснее получается.

Всего за турнир искушенным арбитрам удалось попробовать более 200 блюд.