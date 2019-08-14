Российские зенитчики рассказали о самом сложном этапе конкурса «Чистое небо»

На конкурсе «Чистое небо» среди расчетов ПВО в Китае российские зенитчики заняли второе место, уступив лишь хозяевам соревнований. Конкуренты из Поднебесной вырвали победу на штурмовой полосе.

Турнир проходил на полигоне Корла в три этапа. Первый этап - заезд на боевых машинах. Сборной Венесуэлы достались китайские бронетранспортеры Туре-92А. Это копия французской модели БТР. С такой техникой команды встретились впервые.

«У нас на вооружении - российские БТР-80А. Они тяжелее. Китайский легче и быстрее. Жаль, что было мало времени на тренировки», - рассказал представитель венесуэльской сборной Хесус Анхел Коломо.

Российские зенитчики прибыли в Китай со своей техникой - бронеавтомобили «Тайфун» произвели настоящий фурор.

Одним из самых сложных этапов «Чистого неба» стала стрельба из ПЗРК. Конкурсант российской сборной Мурат Абдулазизов признался, что пройти рубеж было непросто.

«Рубеж достаточно сложный - стрельба навстречу. Опыт, конечно, у команды Китая, потому что это их земля, их полигон. Все, что могли сделать от себя, мы сделали. Да и, собственно говоря, сами китайцы, хозяева полигона, промахнулись тоже по мишени на этом рубеже», - отметил он.

Зато штурмовую полосу китайская команда пробежала с рекордным временем. По результатам всех этапов конкурса «Чистое небо» золото у КНР, Россия взяла серебро.