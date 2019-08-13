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В защитных костюмах под палящим солнцем: как проходит конкурс «Полярная звезда»

Диана Сирази
08:59 13.08.2019
Белоруссия лидирует в конкурсе подразделений специального назначения «Полярная звезда»
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На полигоне под Брестом проходит конкурс среди подразделений специального назначения «Полярная звезда». В нем принимают участие команды из России и Белоруссии.

Сначала участники успешно отработали одно из самых сложных упражнений - штурм здания. Конкурсанты не были знакомы заранее ни с мишенной остановкой внутри здания, ни с расположением условных заложников, что существенно затрудняло ведение боя.

А 12 августа прошел еще один этап конкурса, где участники выполнили упражнения на фоне общей тактической обстановки. Белорусской команде удалось вырваться вперед на одном из испытаний - переправе через реку. Но у российского спецназа еще будет возможность отыграться. Впереди заключительное испытание конкурса «Полярная звезда» - преодоление минного поля.

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