Защитить объект: лучшие кадры совместных учений военной полиции, Росгвардии и флота

В Приморье состоялось совместное плановое учение Тихоокеанского флота (ТОФ), сводного подразделения военной полиции военных комендатур Приморского территориального гарнизона во взаимодействии с силами Росгвардии, во время которого были отработаны задачи по усилению охраны важного военного объекта ТОФ и воспрепятствованию проникновению на него группы неустановленных лиц.

Согласно легенде учения группа лиц сумела пробраться на закрытую территорию и предприняла попытку попасть на борт тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев».

По вводной бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на двух противодиверсионных катерах типа «Грачонок» и скоростных лодках перекрыли, прилегающую к причалу водную акваторию. Для недопущения посторонних лиц на борт корабля, часть военнослужащих отряда ПДСС в полной боевой экипировке, применив альпинистское снаряжение, произвели высадку с зависшего над полетной палубой ТАКР «Адмирал Лазарев» вертолета Ми-8. Также скоростными лодками на пирс были доставлены подразделение военной полиции.

Сводное подразделение военной полиции с применением спецсредств начало блокирование причала и вытеснение посторонних лиц с территории части.

Начальник регионального управления военной полиции согласовал с управлением Росгвардии по Приморскому краю привлечение к совместным действиям бойцов ОМОН и подразделения быстрого реагирования. Совместными действиями угроза проникновения посторонних лиц на охраняемый объект была предотвращена. Совершившие нападение на воинскую часть лица были задержаны и переданы сотрудникам Росгвардии.

Для создания тактического фона учения использовались пиротехнические средства, дымы и холостые боеприпасы.

К практическим действиям были привлечены свыше 200 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также 10 единиц спецтехники.