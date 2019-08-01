Три калибра: кадры пристрелки участников «Танкового биатлона»

На полигоне Алабино пристрелку в ожидании начала соревнований провели четыре команды-участника «Танкового биатлона».

Команды настраивают орудия - 125-ти миллиметровые пушки и пулеметы получили танкисты из Узбекистана, Таджикистана, Кувейта и Зимбабве. В распоряжении каждой команды по четыре боевые машины.

Иностранные военные провели техническую стрельбу каждой из машин из каждого вида вооружения: основной 125-миллиметровой пушки танка, пулеметов крупнокалиберного 12,7-миллиметрового и спаренного калибра 7,62 миллиметра.

Делается это для того, чтобы во время основных этапов не тратить время на настройку прицелов машин.

Конкурс АрМИ-2019 «Танковый биатлон» стартует 3 августа на подмосковном полигоне Алабино.